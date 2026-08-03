В Северной Осетии начался пожар на заводе ПЭТ-пленок «Кетон»

На производстве полиэтилентерефталатных (ПЭТ) пленок «Кетон» во Владикавказе вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь в 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии, передает «Интерфакс».

К тушению привлечены 51 человек и 13 единиц техники. На заводе, по данным ведомства, загорелись провода. Пожару присвоен повышенный ранг № 2. Информации о возможных пострадавших пока нет.

АО «Кетон» производит ПЭТ-пленки толщиной от 3 до 35 мкм. Они необходимы для изготовления конденсаторов, в электротехнике, в качестве основы для антиадгезионных покрытий и в производстве липких лент, для упаковки и приготовления пищевых продуктов.