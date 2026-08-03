Франция ужесточила правила для иностранных инвестиций в стратегические отрасли

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ужесточение контроля за иностранными инвестициями в стратегические отрасли экономики является глобальной тенденцией, продиктованной соображениями национальной безопасности и защиты промышленного суверенитета. Так, в России схожие меры регулируются Федеральным законом №57-ФЗ, который определяет порядок осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Этот закон был принят для контроля за приобретением долей в стратегических предприятиях, а несоблюдение его требований может привести к изъятию активов в доход государства, как это произошло с группой компаний Raven Russia и Петербургским нефтяным терминалом.

В декабре 2022 года Госдума усилила контроль за иностранными инвестициями в стратегически значимые секторы российской экономики, внеся изменения в Федеральные законы «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и «О защите конкуренции», а также в закон №57-ФЗ. Эти изменения требуют согласования всех таких сделок с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Отказать в согласовании могут, если сделка угрожает обороне страны и безопасности государства, что направлено на защиту экономического суверенитета.

Ужесточение регулирования также связано с необходимостью стимулировать технологический суверенитет. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает в качестве условий для возвращения иностранного бизнеса в Россию передачу прав собственности на технологии и обеспечение присутствия всех элементов управленческо-производственно-интеллектуальной цепочки в России.