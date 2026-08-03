В Кабардино-Балкарии ввели выплаты для участников сборов по защите от БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение выплат в Кабардино-Балкарии для контрактников мобильных огневых групп, задействованных в защите от беспилотных летательных аппаратов, отражает общую тенденцию усиления мер противодействия БПЛА в российских регионах. Это связано с участившимися атаками беспилотников, которые затронули различные объекты, включая критически важную инфраструктуру.

Подобные инициативы уже предпринимались в других субъектах. Например, Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о привлечении резервистов к охране стратегически важных объектов, включая противодействие беспилотникам. Также, в Башкирии было принято решение об усилении обороны критически важных предприятий после атаки БПЛА на «Газпром нефтехим Салават».

Для обеспечения защиты от БПЛА задействуются различные механизмы. В Ставропольском крае расширяют систему защиты и создают мобильные группы с радиоэлектронной борьбой. Власти Курской области внедряют гражданскую систему противовоздушной обороны, которая собирает данные из разных источников и передает их силам ПВО и мобильным группам. Отмечается, что охрана критически важных объектов, зачастую, имеет собственные средства защиты от БПЛА.

В целом, растет интерес к страхованию на случай падения БПЛА, что указывает на возрастающее беспокойство по поводу подобных инцидентов. Выплаты пострадавшим также производятся в других регионах: например, в Новошахтинске и Чебоксарах, где после атак беспилотников жителям и предпринимателям были предоставлены компенсации.