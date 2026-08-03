Пентагон подписал соглашения для увеличения производства Patriot и THAAD
В Пентагоне сообщили о подписании рамочных соглашений с Northrop Grumman и Lockheed Martin. Они направлены на увеличение производства ракет-перехватчиков Patriot и THAAD.
Система Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)
Фото: Adan Cazarez / Handout / Reuters
«Министерство войны США совместно с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin объявило сегодня о заключении двух рамочных соглашений», — следует из заявления ведомства.
В Пентагоне указали, что договоренности играют главную роль в обеспечении долгосрочных гарантий спроса для основных поставщиков. Это позволит увеличить объемы производства систем Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в три раза, а систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) — в четыре раза.
В конце июля Пентагон официально запросил дополнительные $18,2 млрд у Конгресса для восполнения запасов ракет-перехватчиков и стратегических вооружений. Средства должны быть выделены из программы в $67 млрд допфинансирования военных операций, связанных с конфронтацией с Ираном.Министерство намерено закупить новые партии ракет Patriot и Tomahawk и систем THAAD.
Подписание Пентагоном рамочных соглашений с Northrop Grumman и Lockheed Martin является частью более широкой стратегии США по наращиванию производства вооружений. Эта инициатива активизировалась на фоне нехватки запасов, возникшей из-за конфликта с Ираном, в ходе которого, по данным The New York Times, Пентагон израсходовал значительное количество крылатых ракет большой дальности и ракет-перехватчиков Patriot. Восполнение запасов также необходимо в контексте продолжающейся помощи Украине.
За последний год Пентагон неоднократно запрашивал у Конгресса США дополнительное финансирование для пополнения арсеналов. Например, в 2025 году США планировали закупить 13,7 тысячи ракет Patriot PAC-3 MSE, что почти в четыре раза больше, чем предполагалось изначально. В то же время, администрация США, по сообщениям, столкнулась с разногласиями между Госдепартаментом и Пентагоном по вопросу скорости поставок оружия Украине, при этом военные занимали более осторожную позицию.
Помимо Patriot и THAAD, Пентагон также инвестирует в разработку и производство других видов вооружений. В 2023 году были заключены контракты на производство ракет Trident, а также выделены средства на ускорение разработки авиационных ракет ERAM. Также Пентагон перераспределил часть средств, изначально предназначенных для помощи Украине, на развитие внутренних поставок стратегически важных минералов, необходимых для систем противоракетной обороны и гиперзвукового оружия, стремясь к повышению технологической независимости.