Пентагон подписал соглашения для увеличения производства Patriot и THAAD

В Пентагоне сообщили о подписании рамочных соглашений с Northrop Grumman и Lockheed Martin. Они направлены на увеличение производства ракет-перехватчиков Patriot и THAAD.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Система Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)

Фото: Adan Cazarez / Handout / Reuters Система Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)

Фото: Adan Cazarez / Handout / Reuters

«Министерство войны США совместно с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin объявило сегодня о заключении двух рамочных соглашений», — следует из заявления ведомства.

В Пентагоне указали, что договоренности играют главную роль в обеспечении долгосрочных гарантий спроса для основных поставщиков. Это позволит увеличить объемы производства систем Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в три раза, а систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) — в четыре раза.

В конце июля Пентагон официально запросил дополнительные $18,2 млрд у Конгресса для восполнения запасов ракет-перехватчиков и стратегических вооружений. Средства должны быть выделены из программы в $67 млрд допфинансирования военных операций, связанных с конфронтацией с Ираном.Министерство намерено закупить новые партии ракет Patriot и Tomahawk и систем THAAD.