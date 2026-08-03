Прокуратура Ульяновской области требует от федерального ЦНИИ возврата 15 млн рублей

Арбитражный суд Ульяновской области принял к производству иск заместителя регионального прокурора к ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ (ЦНИИОИЗ), региональному минздраву и Ульяновскому областному медицинскому информационно-аналитическому центру (МИАЦ) о признании недействительным и ничтожным контракта на выполнение научно-исследовательской работы по анализу и разработке стратегии развития системы здравоохранения Ульяновской области до 2036 года. Это следует из определения суда, размещенного в минувшую субботу в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация стратегии развития здравоохранения региона прошла в конце декабря 2025 года и вызвала много вопросов

Фото: Минздрав Ульяновской области Презентация стратегии развития здравоохранения региона прошла в конце декабря 2025 года и вызвала много вопросов

Фото: Минздрав Ульяновской области

Как отмечается в определении, заместитель прокурора Ульяновской области просит суд признать недействительным ограничивающее конкуренцию запрещенное антимонопольным законодательством соглашение между правительством региона, региональным минздравом, МИАЦ и ЦНИИОИЗ. Истец также требует признать недействительным госконтракт, заключенный МИАЦ с ЦНИИОИЗ в августе 2024 года, и применить последствия недействительности ничтожной сделки, обязав ЦНИИОИЗ возвратить заказчику (МИАЦу) 14,95 млн руб., перечисленные по контракту.

Ранее, 30 сентября прошлого года, региональное управление ФАС приняло решение о признании в действиях регионального минздрава, МИАЦа и ЦНИИОИЗ нарушения антимонопольного законодательства, «выразившегося в достижении антиконкурентного соглашения», направленного на предоставление федеральному НИИ преимуществ в целях заключения с ним контракта на разработку стратегии развития здравоохранения Ульяновской области до 2036 года.

В УФАС тогда отмечали, что достижение антиконкурентного соглашения было устным, «но все признаки его наличия имеются». Открытый конкурс в электронной форме на разработку стратегии развития здравоохранения Ульяновской области с начальной ценой 15 млн руб. был объявлен в июле 2024 года. Как следует из данных портала госзакупок, на конкурс поступило две заявки. ЦНИИОИЗ предложил цену 14,950 млн руб., второй участник — значительно меньшую цену: 12 млн руб. Однако победителем был признан ЦНИИОИЗ, получивший итоговый балл 55,08 за счет больших баллов по квалификации участников закупки (значимость критерия составляла 80%), второй участник получил в итоге только 40 баллов.

Материалы УФАС были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Сергей Титов, Ульяновск