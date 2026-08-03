В Армении переназначили глав МИД и Минобороны

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о переназначении глав МВД, МИДа и Минобороны: Арпине Саркисян, Арарата Мирзояна и Сурена Папикяна. Правительство Никола Пашиняна формально ушло в отставку и вновь формируется по итогам июньских парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Гражданский договор».

Согласно указам президента, также переназначены вице-премьеры Мгер Григорян и Тигран Хачатрян, а также главы Минздрава, Минтруда, Минюста, Министерства окружающей среды, Минобразования и других ведомств.

По итогам парламентских выборов партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49% (64 мандата), «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 23% (29 мандатов) и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна – 10% (12 мандатов). Парламент нового созыва начал работу 2 августа, после чего Никола Пашиняна переназначили на пост премьера.

Лусине Баласян