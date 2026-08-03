В Армении переназначили глав МИД и Минобороны
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о переназначении глав МВД, МИДа и Минобороны: Арпине Саркисян, Арарата Мирзояна и Сурена Папикяна. Правительство Никола Пашиняна формально ушло в отставку и вновь формируется по итогам июньских парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Гражданский договор».
Согласно указам президента, также переназначены вице-премьеры Мгер Григорян и Тигран Хачатрян, а также главы Минздрава, Минтруда, Минюста, Министерства окружающей среды, Минобразования и других ведомств.
По итогам парламентских выборов партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49% (64 мандата), «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 23% (29 мандатов) и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна – 10% (12 мандатов). Парламент нового созыва начал работу 2 августа, после чего Никола Пашиняна переназначили на пост премьера.
Переназначение глав силовых ведомств и других министерств в Армении, а также утверждение Никола Пашиняна на посту премьер-министра являются частью процесса формирования нового правительства после июньских парламентских выборов. Этот процесс начался с формальной отставки правительства Пашиняна в день открытия Национального собрания нового созыва, что является обычной процедурой по Конституции.
Парламентские выборы 2026 года, как и досрочные выборы 2021 года, на которых также победила партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», стали ключевым моментом в политической жизни Армении. После поражения в карабахской войне в 2020 году и последовавшего политического кризиса, Никол Пашинян стремился подтвердить легитимность своей власти через выборы. Тогда, в 2021 году, его отставка послужила запуску механизма досрочных выборов, целью которых было формирование лояльного парламента, где большинство составляли бы сторонники премьера.
На досрочных парламентских выборах в июне 2021 года «Гражданский договор» получил 71 из 107 мест, что позволило Пашиняну сформировать правительство. Хотя тогда оппозиция, включая сторонников экс-президента Роберта Кочаряна, выразила несогласие с результатами выборов и пыталась блокировать работу парламента, Пашинян смог укрепить свои позиции. Это позволило ему, в частности, назначить Ваагна Хачатуряна президентом Армении в 2022 году, что обеспечило гармонию между президентской и премьерской властью после непростых отношений с предыдущим президентом Арменом Саркисяном. Саркисян подал в отставку, критикуя недостаточные полномочия президента и указывая на разногласия с Пашиняном.