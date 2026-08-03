Астраханка через суд доказала отделу ЗАГС в Нижегородской области, что жива

Уроженке Харабалинского района Астраханской области Надежде Палий пришлось в суде доказывать, что она жива. Запись о ее смерти отдел ЗАГС Богородского округа Нижегородской области внес в 2020 году, сообщили в Нижегородском облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Об этом астраханка узнала в ноябре 2025 года, когда начала оформлять пенсию. Оказалось, что она пять лет числится мертвой на основании медицинского свидетельства о смерти. При этом в Нижегородской области она никогда не проживала.

В марте 2026 года гражданка обратилась в прокуратуру Астраханской области, которая установила недостоверность свидетельства. Богородский райсуд решил исключить из акта о смерти ФИО истицы и обозначить действительно умершую женщину как неизвестную.

Галина Шамберина