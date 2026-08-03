Двоих жителей Башкирии приговорили за вымогательство и похищение человека

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор двоим подсудимым, которые, в зависимости от роли и степени участия, признаны виновными в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), вымогательстве (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и похищении человека (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Установлено, что в январе 2025 года в селе Юмагузино фигуранты дела вымогали деньги у троих местных жителей, угрожая им убийством.

Одного из потерпевших они насильно поместили в автомобиль Ford Focus, увезли из села и вымогали у него деньги, угрожая убийством.

Одного подсудимого приговорили к семи годам колонии строгого режима, второго — к 350 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова