«Удмуртнефть» отмечает 45 лет разработки Гремихинского месторождения

Месторождение расположено на границе Воткинского и Завьяловского районов Удмуртии. Залежи нефти были обнаружены в 1964 году, в промышленную разработку введены три геологических объекта. Углеводороды относятся к высоковязким, это потребовало поиска новых технологических решений нефтедобычи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО УДМУРТНЕФТЬ ИМ. В.И. КУДИНОВА Фото: ПАО УДМУРТНЕФТЬ ИМ. В.И. КУДИНОВА

С 1983-го по 2018 годы на месторождении успешно применялся метод нагнетания в пласт пара и горячей воды. Закачка теплоносителя позволила существенно снизить вязкость нефти и повысить эффективность добычи из верейско-башкирского пласта. За успешное внедрение этой инновационной технологии коллектив «Удмуртнефти» был удостоен Государственной премии РФ в области науки и техники.

В настоящее время стабильные показатели добычи на месторождении обеспечиваются за счет системы поддержания пластового давления. Для закачки в пласт используется подтоварная вода, что позволяет исключить забор воды из природных источников и снизить нагрузку на окружающую среду.

В последнее десятилетие с целью повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи здесь проведено более 1,5 тыс. геолого-технических мероприятий. Наиболее эффективными стали обработка призабойной зоны пласта, ремонтно-изоляционные работы, перевод на другие горизонты и приобщение пластов. Комплексный подход обеспечивает высокие показатели коэффициента извлечения нефти из неоднородного карбонатного коллектора.

Гремихинское месторождение — одно из крупнейших в «Удмуртнефти». Вместе с ним основной добывающий фонд предприятия составляют Мишкинское, Чутырско-Киенгопское и Ельниковское месторождения.

Вера Мухаметдинова