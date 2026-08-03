Иран казнил двух человек по обвинению в шпионаже в пользу Израиля

В Иране казнили двух человек, которых признали виновными в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами, сообщает The Independent со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Омид Бехзад и Пуриа Сафват обвинялись в том, что передавали Израилю координаты военных и режимных объектов, а также фотографии и другие разведданные. Эти действия, по версии следствия, имели место во время боевых действий между странами в июне прошлого года и в ходе нынешней эскалации.

Как отмечает издание, в Иране резко выросло число смертных приговоров за преступления против национальной безопасности.

Ранее британская The Times сообщала об активизации агентурной сети «Моссад» в Иране: израильская разведка пытается выяснить местонахождение верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.

Екатерина Наумова