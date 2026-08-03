Основательница кредитного кооператива 10 лет отмывала деньги через строительство домов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика мошенничества и отмывания денег через кредитные потребительские кооперативы широко распространена и затрагивает большое количество вкладчиков по всей России. Преступники часто действуют по принципу финансовой пирамиды, обещая высокие проценты по вкладам и используя средства новых вкладчиков для выплат старым или для личного обогащения. Обвинения по таким делам обычно включают мошенничество в особо крупном размере (статья 159 УК РФ) и легализацию доходов, полученных преступным путем (статья 174.1 УК РФ).

Например, в Красноярске руководитель кредитного кооператива «Центр кредитования и сбережений» был осужден на семь лет колонии за хищение 422 млн рублей у более 1,2 тыс. вкладчиков, а похищенные средства он легализовал через подконтрольные фирмы, в том числе, используя их для строительства коттеджного поселка и картинной галереи. Другой случай произошел в Алтайском крае, где глава кредитного потребительского кооператива «Инвестор» получил 12 лет колонии за мошенничество и отмывание более 142 млн рублей у 332 пайщиков, часть которых также была легализована под видом инвестирования в строительство жилья. Обвиняемые по таким делам часто не признают вину, а расследования могут затягиваться на несколько лет, требуя изучения сотен томов материалов и допроса сотен свидетелей.

Подобные схемы также используются для мошенничества с материнским капиталом, когда кредитные потребительские кооперативы оформляют фиктивные займы на строительство или покупку земли, а средства маткапитала направляются на их погашение. Часть денег при этом возвращается заявителю, а остальное забирают организаторы схемы. Владельцам сертификатов, участвовавшим в таких схемах, также может быть дана правовая оценка.

Нередко расследование таких дел осложняется процессуальными нарушениями, что может приводить к возвращению дел прокурору для дополнительного расследования, как это произошло по одному из дел о мошенничестве. Тем не менее, правоохранительные органы активно ведут работу по пресечению подобных преступлений, возбуждая уголовные дела и накладывая аресты на имущество обвиняемых для возмещения ущерба пострадавшим.