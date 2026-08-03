Основательница кредитного кооператива 10 лет отмывала деньги через строительство домов
В прокуратуру Кировской области направили материалы дела в отношении основательницы кредитно-потребительского кооператива. Ее обвиняемют в мошенничестве. Всего по делу признали потерпевшими более 1,1 тыс. россиян. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд руб., рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным следствия, женщина обещала высокий доход с денежных вкладов, однако не исполняла свои обязательства. Полученные деньги она отмывала через аффилированные предприятия и индивидуальных предпринимателей. Часть средств злоумышленница легализовала под предлогом вложения в строительство домов. Она также присвоила себе 5 млн руб., полученных от предпринимателя в качестве займа для инвестирования в бизнес.
Схема фигурантки работала более 10 лет. В 2023 году сотрудники МВД пресекли действия злоумышленницы. Госпожа Волк отметила, что всего в деле 1148 потерпевших из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и города Севастополя. Объем дела достиг 211 томов. Суд арестовал активы обвиняемой и подконтрольных ей лиц на сумму 219 млн руб.
Практика мошенничества и отмывания денег через кредитные потребительские кооперативы широко распространена и затрагивает большое количество вкладчиков по всей России. Преступники часто действуют по принципу финансовой пирамиды, обещая высокие проценты по вкладам и используя средства новых вкладчиков для выплат старым или для личного обогащения. Обвинения по таким делам обычно включают мошенничество в особо крупном размере (статья 159 УК РФ) и легализацию доходов, полученных преступным путем (статья 174.1 УК РФ).
Например, в Красноярске руководитель кредитного кооператива «Центр кредитования и сбережений» был осужден на семь лет колонии за хищение 422 млн рублей у более 1,2 тыс. вкладчиков, а похищенные средства он легализовал через подконтрольные фирмы, в том числе, используя их для строительства коттеджного поселка и картинной галереи. Другой случай произошел в Алтайском крае, где глава кредитного потребительского кооператива «Инвестор» получил 12 лет колонии за мошенничество и отмывание более 142 млн рублей у 332 пайщиков, часть которых также была легализована под видом инвестирования в строительство жилья. Обвиняемые по таким делам часто не признают вину, а расследования могут затягиваться на несколько лет, требуя изучения сотен томов материалов и допроса сотен свидетелей.
Подобные схемы также используются для мошенничества с материнским капиталом, когда кредитные потребительские кооперативы оформляют фиктивные займы на строительство или покупку земли, а средства маткапитала направляются на их погашение. Часть денег при этом возвращается заявителю, а остальное забирают организаторы схемы. Владельцам сертификатов, участвовавшим в таких схемах, также может быть дана правовая оценка.
Нередко расследование таких дел осложняется процессуальными нарушениями, что может приводить к возвращению дел прокурору для дополнительного расследования, как это произошло по одному из дел о мошенничестве. Тем не менее, правоохранительные органы активно ведут работу по пресечению подобных преступлений, возбуждая уголовные дела и накладывая аресты на имущество обвиняемых для возмещения ущерба пострадавшим.