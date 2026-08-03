Казахстан начал переброску войск перед учениями «Батыл тойтарыс — 2026»

В Казахстане началась масштабная переброска войск, военной техники и вооружения для подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Батыл тойтарыс — 2026» («Решительный отпор».—"Ъ"), сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Учения пройдут в августе и сентябре на полигонах, расположенных по всей территории страны. Основная цель маневров — проверить боеготовность вооруженных сил и отработать взаимодействие различных видов войск. Особое внимание уделят координации между подразделениями и способности армии быстро реагировать на современные вызовы и угрозы.

Перемещение войск к местам проведения учений осуществляется комбинированным способом. Части и подразделения перебрасывают железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами и с использованием фронтовой и армейской авиации.

Во время учений военнослужащие отработают задачи на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Министерство обороны Казахстана призвало граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию в связи с передислокацией войск.