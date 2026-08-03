Кассационную жалобу экс-главы Индустриального района Перми рассмотрят в октябре

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске принял к рассмотрению жалобу бывшего главы Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина на приговор суда первой инстанции и определение Пермского краевого суда. Как указано в картотеке, кассационную жалобу рассмотрит 7 октября 2026 года судья Наталья Фархутдинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Дробинин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Дмитрий Дробинин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, ранее господин Дробинин был признан виновным в мошенничестве и получении взятки в должности главы Индустриального района. Ленинский суд Перми приговорил его к штрафу в размере 1,8 млн руб. и запрету занимать определенные должности на четыре года. 5 мая 2026 года Пермский краевой суд усилил ему наказание, экс-чиновник был приговорен к четырем годам лишения свободы. Сам господин Дробинин вины не признал.

Параллельно Пермский гарнизонный военный суд рассматривает еще одно дело в отношении Дмитрия Дробинина. По версии следствия, он передал деньги за получение медицинского заключения о негодности к военной службе в зоне СВО. Другой эпизод связан с обвинением в краже 2 млн руб. с банковского приложения смартфона сослуживца.