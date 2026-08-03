Пушилин предложил создавать в ДНР центры обеспечения детей горячим питанием

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе еще существуют проблемы с обеспечением детей в школах и детсадах горячим питанием. По его словам, во многих учреждениях пищеблоки находятся в «негодном состоянии». Кроме того, наблюдается дефицит поваров. Проблему с обеспечением детей питанием можно решить с помощью создания в регионе большего числа «специализированных хабов», считает господин Пушилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Для многих регионов это, в принципе, и вопросом-то не является, а для нас это все-таки очень важно. Президент поставил задачу, чтобы горячее питание для наших школьников было обеспечено, а у нас во многих школах и пищеблоки были в негодном состоянии, поэтому поменяли пищеблоки и прочее. Но не везде хватает поваров, не везде хватает профессионалов — имеется в виду, по кухне»,— сказал глава региона в интервью «Вестям».

Он отметил, что сейчас работа специализированных хабов запущена на базе Макеевского комбината детского питания. Там выстроен полный цикл: приготовление еды, упаковка и доставка. Комбинат обеспечивает комплексными обедами 51 школу и 24 детских сада. Один хаб закрывает потребности 1,5 тыс. детей. Сколько всего таких хабов ведут работу — глава региона не уточнил.

В конце июля Денис Пушилин посещал один из таких хабов и встречался с родителями, которые участвуют в составлении меню. На опубликованном главой региона ролике родители положительно оценивают качество питания детей, в том числе в детских лагерях, и благодарят господина Пушилина за то, что решать вопросы питания удается в «такое нелегкое время».

Летом 2025 года господин Пушилин называл вопрос горячего питания в детских учреждениях одним из самых острых наряду с дефицитом воды и переводом школ на очный режим. К январю этого года питанием были обеспечены 504 школы и 471 детсад. В марте питание отсутствовало в 10 учебных заведениях. В конце того же месяца глава региона заявил, что вопрос с питанием решен — все детские учреждения, работающие на очной основе, обеспечены.

Полина Мотызлевская