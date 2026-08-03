Пушилин предложил создавать в ДНР центры обеспечения детей горячим питанием
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе еще существуют проблемы с обеспечением детей в школах и детсадах горячим питанием. По его словам, во многих учреждениях пищеблоки находятся в «негодном состоянии». Кроме того, наблюдается дефицит поваров. Проблему с обеспечением детей питанием можно решить с помощью создания в регионе большего числа «специализированных хабов», считает господин Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
«Для многих регионов это, в принципе, и вопросом-то не является, а для нас это все-таки очень важно. Президент поставил задачу, чтобы горячее питание для наших школьников было обеспечено, а у нас во многих школах и пищеблоки были в негодном состоянии, поэтому поменяли пищеблоки и прочее. Но не везде хватает поваров, не везде хватает профессионалов — имеется в виду, по кухне»,— сказал глава региона в интервью «Вестям».
Он отметил, что сейчас работа специализированных хабов запущена на базе Макеевского комбината детского питания. Там выстроен полный цикл: приготовление еды, упаковка и доставка. Комбинат обеспечивает комплексными обедами 51 школу и 24 детских сада. Один хаб закрывает потребности 1,5 тыс. детей. Сколько всего таких хабов ведут работу — глава региона не уточнил.
В конце июля Денис Пушилин посещал один из таких хабов и встречался с родителями, которые участвуют в составлении меню. На опубликованном главой региона ролике родители положительно оценивают качество питания детей, в том числе в детских лагерях, и благодарят господина Пушилина за то, что решать вопросы питания удается в «такое нелегкое время».
Летом 2025 года господин Пушилин называл вопрос горячего питания в детских учреждениях одним из самых острых наряду с дефицитом воды и переводом школ на очный режим. К январю этого года питанием были обеспечены 504 школы и 471 детсад. В марте питание отсутствовало в 10 учебных заведениях. В конце того же месяца глава региона заявил, что вопрос с питанием решен — все детские учреждения, работающие на очной основе, обеспечены.
Проблемы с организацией питания в образовательных учреждениях, включая нарушения санитарно-эпидемиологических требований, нехватку продуктов и несоблюдение меню, фиксируются в различных регионах России. В ряде случаев такие нарушения приводили к массовым отравлениям школьников.
В августе 2022 года родители школьников называли невкусную еду, малое разнообразие блюд, нездоровую пищу и подачу остывшей еды в качестве основных проблем с бесплатным горячим питанием в школах. Несмотря на это, 80% опрошенных семей отмечали важность бесплатного горячего питания с материальной точки зрения. Вводящее бесплатное горячее питание, по мнению 40% респондентов, улучшило их отношение к федеральным властям.
Нарушения в сфере детского питания могут быть связаны с поставками продуктов без документов, подтверждающих их безопасность, несоблюдением правил хранения и реализации пищевой продукции, а также отсутствием или подделкой санитарных книжек у сотрудников пищеблоков. Встречаются случаи выявления токсинов, запрещенных красителей и переизбытка витаминов в детском питании.
Для решения проблем с питанием власти активно используют различные механизмы. Так, в феврале 2021 года в правительстве заработал Координационный центр, одной из задач которого стало решение вопросов снабжения горячим питанием школьников младших классов. В регионах запускают горячие линии для сбора сообщений о нарушениях и предложений по улучшению организации питания.