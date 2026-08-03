Владимирский губернатор сообщил о четвертом пострадавшем при атаке БПЛА

Число пострадавших при атаке беспилотников на склад Wildberries в Собинском округе Владимирской области выросло до четырех. Скорая помощь доставила мужчину в больницу с повреждением в области головы. Врачи считают, что состояние еще одного раненого мужчины не вызывает опасений, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Беспилотники атаковали складской комплекс маркетплейса утром 3 августа. Там начался пожар, площадь составила 100 тыс. кв. м. Его продолжают тушить 203 пожарных, привлечены 67 единиц техники. На помощь прибыли спасатели из Московской и Ивановской областей.

Персонал склада эвакуировали. Логистика перестроена, товары принимают и отправляют другие объекты, заверили в RWB.