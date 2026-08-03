В Ростовской области возбудили дело после заражения ребенка ВИЧ

Управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело после сообщений СМИ о том, что школьницу заразили ВИЧ в больнице в Азове. Проверку также организовали Росздравнадзор и прокуратура. Об этом сообщил «РИА-Новости» официальный представитель регионального главка МВД.

По данным «РЕН ТВ», 11-летняя девочка в июле 2024 года лечилась от кишечной инфекции в ЦГБ города Азов. Через полтора года при обследовании перед операцией у школьницы диагностировали хронический гепатит С и ВИЧ-инфекцию третьей стадии.

Как установила специальная комиссия, источником инфекции стала соседка ребенка по палате. Областное управление Росздравнадзора обнаружило нарушения в медучреждении. Так, врачи по нескольку раз использовали одноразовые заглушки для катетеров, а их учет и закупки не проводили более двух лет.

Также в медицинских заключениях не хватало подписей врачей. Кроме того, в медкарте ребенка обнаружили отказ от анализа на ВИЧ. Мать потерпевшей заявила телеканалу, что никогда не видела и не подписывала этот документ.

Никита Черненко