Рособрнадзор выявил нарушения в деятельности Чайковской академии физкультуры и спорта

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам. Среди учебных заведений, которым выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, оказался один из вузов Прикамья — ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта». Информация об этом опубликована на сайте Рособрнадзора. Какие выявлены нарушения в деятельности учебного заведения не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Чайковская государственная академия физической культуры — высшее профессиональное учебное заведение, расположенное в городе Чайковском Пермского края. Академия осуществляет подготовку педагогических и научных кадров для работы в области физической культуры. С лета прошлого года учебное заведение возглавляет депутат Законодательного собрания Пермского края, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.