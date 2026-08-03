АвтоВАЗ сообщил о росте продаж новых Lada на 4,3% в июле

В июле 2026 года продажи новых автомобилей марки Lada в России выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 28,9 тыс. штук, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

За период с января по июль 2026 года компания реализовала 183,09 тыс. автомобилей Lada, что на 1,4% меньше результата аналогичного периода 2025 года, но практически сопоставимо с ним. При сохранении текущих рыночных тенденций АвтоВАЗ подтвердил прогноз о том, что в 2026 году в России будет реализовано столько же легковых и легких коммерческих автомобилей, сколько и в 2025 году, то есть около 1,4 млн машин, передает «Интерфакс».

Лидером роста среди моделей стала обновленная Lada Niva Travel с двигателем объемом 1,8 л. Продажи этой модели в июле увеличились в полтора раза по сравнению с июлем 2025 года и на 3,3% относительно июня 2026-го. Всего в июле было реализовано 3,7 тыс. внедорожников Niva Travel. По данным АО «ППК», Niva Travel остается самым востребованным полноприводным автомобилем в стране.