TotalEnergies купит у Shell европейские активы возобновляемой энергии в Европе

Британская энергетическая компания Shell заключила сделку с французской TotalEnergies о продаже своего европейского портфеля объектов возобновляемой энергетики на суше. Соглашение охватывает активы в Италии, Нидерландах, Испании и Великобритании. Портфель включает около 500 МВт действующих или строящихся солнечных и ветровых станций, а также проекты на 3,5 ГВт в сфере солнечной, ветровой энергии и систем хранения. Сумма сделки не разглашается.

Как отмечает Reuters, «сделка — часть стратегии Shell по сокращению инвестиций в зеленые проекты и концентрации на добыче традиционных источников энергии и трейдинге». Для TotalEnergies, как сообщает компания, эта покупка является частью стратегии по наращиванию мощностей на либерализованных рынках электроэнергии. Закрытие сделки ожидается к концу этого года.

Екатерина Наумова