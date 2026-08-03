TotalEnergies купит у Shell европейские активы возобновляемой энергии в Европе
Британская энергетическая компания Shell заключила сделку с французской TotalEnergies о продаже своего европейского портфеля объектов возобновляемой энергетики на суше. Соглашение охватывает активы в Италии, Нидерландах, Испании и Великобритании. Портфель включает около 500 МВт действующих или строящихся солнечных и ветровых станций, а также проекты на 3,5 ГВт в сфере солнечной, ветровой энергии и систем хранения. Сумма сделки не разглашается.
Как отмечает Reuters, «сделка — часть стратегии Shell по сокращению инвестиций в зеленые проекты и концентрации на добыче традиционных источников энергии и трейдинге». Для TotalEnergies, как сообщает компания, эта покупка является частью стратегии по наращиванию мощностей на либерализованных рынках электроэнергии. Закрытие сделки ожидается к концу этого года.
Сделка TotalEnergies по приобретению европейских активов Shell в сфере возобновляемой энергетики соответствует общей тенденции на рынке, где компании пересматривают свои стратегии в условиях меняющейся энергетической повестки. Приоритеты смещаются в сторону надежности и доступности ресурсов, что влияет на темпы перехода к возобновляемым источникам энергии и структуру инвестиций. TotalEnergies, например, заявляла о готовности выйти на новые рынки в условиях готовящегося перехода мировой экономики от ископаемых источников энергии к возобновляемым, а также проявляет интерес к торговле металлами, используемыми в «зеленых» технологиях, таких как медь.
Другие крупные игроки также активно работают на рынке слияний и поглощений (M&A) в энергетическом секторе. Например, американские нефтегазовые компании значительно наращивают активность на рынке слияний и поглощений. В то же время Shell ранее прекратила свою деятельность в России, продав сеть АЗС и отказавшись от участия в ряде проектов. Испанская энергетическая компания Repsol также объявляла о планах инвестировать средства от продажи части своего нефтегазового подразделения в развитие бизнеса по возобновляемой энергетике.