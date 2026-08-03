Прокуратура потребовала возбудить дело против журналиста-иноагента Баунова

Прокуратура направила в СКР материалы проверки в отношении журналиста Александра Баунова (признан в России иностранным агентом). Против него требуют возбудить дело об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Александр Баунов (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Крис Маврич Журналист Александр Баунов (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Крис Маврич

По данным надзорного ведомства, журналист сотрудничает с «Фондом Карнеги за Международный Мир» (признан в РФ иноагентом, деятельность организации признана в России нежелательной), несмотря на составленный за это административный протокол.

Александр Баунов (иноагент) работал в российском посольстве в Греции с 1999 по 2003 год. После этого стал репортером журнала «Русский Newsweek», в 2009 году стал обозревателем сетевого издания Slon.ru. С «Московским центром Карнеги» (иноагент, нежелательная организация) сотрудничал с 2015 по 2022 год. В декабре 2023 года Минюст внес журналиста в реестр иноагентов.

Никита Черненко