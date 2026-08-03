Умер канадский актер Скотт Хайлендс

Канадский актер Скотт Хайлендс умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил его сын Люк в соцсетях.

The Hollywood Reporter пишет, что господин Хайлендс жил на острове Солт-Спринг в Британской Колумбии. В октябре 2021 года у него диагностировали острый миелоидный лейкоз.

Скотт Хайлендс начал актерскую карьеру в театре, в 1969 году дебютировал в кино — в триллере Марка Робсона «Папочка отправляется на охоту» он сыграл главного антагониста. В период с 1985 по 1989 год играл детектива Кевина О’Брайана в сериале «Ночная жара». Впоследствии играл преимущественно второстепенные и эпизодические роли. Известные в России проекты с его участием — «Секретные материалы», «Сверхъестественное», «Фарго».