Взрыв у ресторана Balzi Rossi в Москве, произошедший вечером 1 августа, был целенаправленной акцией устрашения в отношении итальянских граждан, работающих в России. Об этом сообщило посольство России в Риме.

«Совершенно очевидно, что планируя нападение на один из лучших итальянских ресторанов Москвы, украинские террористы хотели запугать итальянцев, работающих в России, намекнуть, что они тоже являются мишенью и в любой момент могут стать следующими жертвами этих негодяев», — сообщается в Telegram-канале посольства.

В дипломатическом ведомстве отметили, что поддержка Украины со стороны Запада, включая поставки вооружений и оправдание преступлений в СМИ, напрямую способствует эскалации террористической угрозы. В посольстве призвали обратить внимание на то, что жертвами подобных атак могут стать граждане государств, поддерживающих Украину.

В результате взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади погибли три человека, 21 получил ранения. Уголовное дело расследуется по статье о теракте. По версии следствия, у веранды ресторана охранник остановил женщину, которая намеревалась передать гостям внутри коробку. Во время досмотра заложенная в коробку бомба сдетонировала, поражающие элементы задели тех, кто был рядом