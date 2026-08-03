Петербургский газовый форум перенесли с октября 2026-го на апрель 2027 года

Составлено ИИ-Ассистентъ

Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) является одним из крупнейших международных конгрессно-выставочных проектов в нефтегазовой отрасли. Он проводится с 2011 года в Санкт-Петербурге на площадке «Экспофорум» при поддержке ведущих государственных и отраслевых структур России. Форум служит площадкой для демонстрации технологий, обсуждения актуальных вопросов газовой индустрии и заключения соглашений. На нем затрагиваются темы геологоразведки, добычи и переработки газа, применения искусственного интеллекта, а также вопросы водорода и энергоперехода.

ПМГФ входит в тройку крупнейших ежегодных выставочных отраслевых мероприятий в мире. На форум съезжаются специалисты, принимающие решения в газовой отрасли, для изучения трендов, новинок и представления разработок. На нем обсуждаются вопросы, связанные со сжиженным природным газом и газомоторным топливом, а также уделяется внимание импортозамещению в газовой отрасли по оборудованию и технологиям. При этом, несмотря на обширное представительство отечественных участников, до 30% мероприятий проводятся с участием иностранных государств. В 2022 году в форуме участвовало более 17 тысяч делегатов из 52 стран, хотя европейское представительство было меньше.

История переносов форума уже имела место: например, в 2020 году ПМГФ был перенесен на октябрь 2021 года. Также была перенесена 20-я Международная конференция и выставка по сжиженному природному газу с 2022 на 2023 год из-за пандемии COVID-19. Эти переносы показывают, что такие крупные международные события чувствительны к внешним обстоятельствам, которые могут влиять на их планирование и проведение.