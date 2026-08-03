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Зеленский назначил Умерова главой Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Указ опубликован на сайте украинского президента.

С сентября 2023 года по июль 2025-го Рустем Умеров возглавлял Минобороны Украины. Затем его назначили секретарем СНБО. Он возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле в мае–июле 2025 года.

Другим указом Владимир Зеленский назначил новым секретарем СНБО бывшего главу МВД Украины Игоря Клименко. Он с 2019-го по 2023 год возглавлял Национальную полицию Украины. Должность министра внутренних дел занимал с февраля 2023 года по июль 2026-го.

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