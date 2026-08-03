В Wildberries напомнили сотрудникам складов о запрете на смартфоны на работе

Сотрудникам логистических объектов RWB запретили приносить на работу смартфоны, им разрешено пользоваться только кнопочными мобильными телефонами. Запрет обусловлен действием в регионах России запретов на съемку последствий атак БПЛА. О таких правилах персоналу сообщили в свежей рассылке. В компании при этом заявили «Ъ», что подобное требование действует давно.

«Порядок, действующий на объектах, остается прежним, — заявили в компании. — Кнопочные мобильные телефоны, не оснащенные камерой, как и ранее, разрешены к проносу».

BFM сообщает, что в то же время владельцам ПВЗ Wildberries разослали инструкцию о том, «что делать, если в пункт выдачи пришли журналисты». Предприниматели заявили изданию, что им рекомендовали отказываться от интервью и съемки и перенаправлять сотрудников СМИ в пресс-службу RWB. Сообщения об этой рекомендации в компании пока не комментировали.