В Салавате с компании взыскали компенсацию за смерть работника

Суд по требованию прокуратуры Салавата взыскал с компании 950 тыс. руб. в пользу матери и сестры погибшего на рабочем месте сотрудника.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в мае 2025 года из-за воспламенения паровоздушной смеси на территории производственного участка работник получил ожоги, от которых скончался в больнице.

По данным «Ъ-Уфа», инцидент произошел на территории ООО «Свеча».

Причиной ЧП стала ненадлежащая организация условий труда со стороны работодателя, отмечается в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда вследствие несчастного случая на рабочем месте.

СКР расследует уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Майя Иванова