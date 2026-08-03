В отношении заместителя главы партии Reform UK начали расследование
Глава комитета по парламентским стандартам британской Палаты общин Дэниел Гринберг начал расследование в отношении заместителя главы правой партии Reform UK Ричарда Тайса. Его обвиняют в том, что он скрыл конфликт интересов. Об этом сообщили BBC и The Guardian со ссылкой на заявление комитета. Расследование началось 28 июля, но о нем стало известно только 3 августа.
Подробности расследования не сообщаются, однако сам господин Тайс заявил, что оно связано с обвинениями во влиянии на него Израиля, которые он отрицает. Как пишет BBC, произраильская лоббистская группа RFOI в сентябре 2025 года оплатила его поездку в Израиль, после чего господин Тайс участвовал в дебатах в парламенте по вопросам, связанным с этой страной. Хотя господин Тайс не скрывал этого, комитет по парламентским стандартам проверит, сообщил ли он достаточно информации. В частности, в парламентском кодексе поведения говорится, что «такого упоминания самого по себе недостаточно, так как декларация должна содержать достаточно информации для понимания характера конфликта интересов».
В июле парламент пришлось покинуть лидеру Reform UK Найджелу Фараджу. Это произошло также после расследования комитета по парламентским стандартам. Господина Фараджа обвинили в том, что в 2024 году он получил в подарок от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна £5 млн ($6,8 млн) и не сообщил об этом.
Расследование в отношении заместителя главы партии Reform UK Ричарда Тайса, которого обвиняют в сокрытии конфликта интересов, не является единственным подобным случаем в британской политике. Ранее, в апреле 2023 года, комитет Палаты общин по стандартам поведения также начал расследование в отношении премьер-министра страны Риши Сунака, заподозрив его в конфликте интересов. Тогда противники премьера утверждали, что бюджет страны мог принести прямую выгоду компании, акционером которой является его жена. Помощники Сунака заявляли, что он ничего не нарушал, а скандал был следствием конфликта, связанного с парламентским и министерским реестром интересов. Также сообщалось, что супруга премьера владела акциями компании Koru Kids, которая могла получить выгоду от пилотной программы, финансируемой из бюджета. Сам Сунак не упомянул об этом, выступая в парламентском комитете.
Партия Reform UK, представителем которой является Ричард Тайс, позиционируется как правопопулистская. Эта партия, ранее известная как Партия «Брексита», с июля 2024 года, когда Лейбористская партия пришла к власти, опередила ее по числу официально зарегистрированных членов. По состоянию на конец 2025 года Reform UK также обогнала Консервативную партию по численности. Лидер партии Найджел Фарадж ранее уже попадал в центр политических скандалов, связанных с обвинениями в расизме или пророссийских взглядах, а также из-за подарка в ?5 млн от криптомиллиардера Кристофера Харборна, о котором он не сообщил. В 2025 году британская полиция начала уголовное расследование пожертвований в размере ?500 тыс. в адрес Reform UK, проверяя, не были ли эти средства переданы для сокрытия истинного источника финансирования.