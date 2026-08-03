В отношении заместителя главы партии Reform UK начали расследование

Глава комитета по парламентским стандартам британской Палаты общин Дэниел Гринберг начал расследование в отношении заместителя главы правой партии Reform UK Ричарда Тайса. Его обвиняют в том, что он скрыл конфликт интересов. Об этом сообщили BBC и The Guardian со ссылкой на заявление комитета. Расследование началось 28 июля, но о нем стало известно только 3 августа.

Подробности расследования не сообщаются, однако сам господин Тайс заявил, что оно связано с обвинениями во влиянии на него Израиля, которые он отрицает. Как пишет BBC, произраильская лоббистская группа RFOI в сентябре 2025 года оплатила его поездку в Израиль, после чего господин Тайс участвовал в дебатах в парламенте по вопросам, связанным с этой страной. Хотя господин Тайс не скрывал этого, комитет по парламентским стандартам проверит, сообщил ли он достаточно информации. В частности, в парламентском кодексе поведения говорится, что «такого упоминания самого по себе недостаточно, так как декларация должна содержать достаточно информации для понимания характера конфликта интересов».

В июле парламент пришлось покинуть лидеру Reform UK Найджелу Фараджу. Это произошло также после расследования комитета по парламентским стандартам. Господина Фараджа обвинили в том, что в 2024 году он получил в подарок от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна £5 млн ($6,8 млн) и не сообщил об этом.

Яна Рождественская