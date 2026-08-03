В Оренбуржье спустя 30 лет осудят мужчину за убийство и сожжение тел двух женщин

Прокуратура Оренбургской области направила в суд уголовное дело о двойном убийстве, совершенном в 1995 году. Обвиняемым выступает 55-летний житель Дагестана, который, по версии следствия, застрелил двух женщин в Ясном, сжег их тела и скрылся. Данные приводит пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 1995 года обвиняемый под надуманным предлогом вывез двух жительниц города Ясного на участок местности у автодороги «Светлый – Домбаровский» и застрелил их из пистолета, произведя по одному выстрелу в голову. Установлено, что мотивом преступления стала личная месть: мужчина решил, что погибшие причастны к хищению крупной суммы денег у его родственника.

Чтобы скрыть следы, злоумышленник облил тела жертв горючей жидкостью, сжег их и скрылся в Дагестане. В апреле 2026 года его задержали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.