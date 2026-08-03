Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам из-за нарушения обязательных требований в области образования. Среди них — Балтийский технологический университет, Международный медицинский университет и Российский университет транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предостережения также выданы Самарскому университету госуправления «Международный институт рынка», Казанскому инновационному университету имени В. Г. Тимирясова, Санкт-Петербургскому государственному лесотехническому университету имени С. М. Кирова, Нижегородскому государственному агротехнологическому университету имени Л. Я. Флорентьева и другим вузам.

Вузы должны принять меры для устранения нарушений, указано в сообщении Рособрнадзора. В предыдущий раз ведомство объявляло предостережения вузам 27 июля. Тогда нарушения были выявлены в Московском международном университете, Московском психолого-социальном университете, Брянском государственном техническом университете и других учреждениях.