Москвичей предупредили о жаре до +32 градусов с 5 по 7 августа

С 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30-32°С. Об этом сообщило столичное управление МЧС.

В МЧС рекомендовали избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.

По данным службы прогноза погоды «Фобос», 5 августа максимальная температура воздуха составит +28°С, осадков не ожидается. 6 августа синоптики прогнозируют +32°С и грозу, 7 августа — +33°С и грозу.