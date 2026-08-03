Глава курского комитета безопасности предложил изымать у подростков самокаты

Вице-губернатор Курской области — глава комитета региональной безопасности Олег Горячев заявил на оперативном совещании, что «единственный способ спасти жизнь подростка — изъять транспортное средство, которое ему купили его любящие родители». Он попросил территориальные администрации и подразделения ГАИ принимать такие меры в рамках законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным господина Горячева, за последнюю неделю в ДТП с мотоциклами получили травмы различной степени тяжести пять подростков, с электросамокатами — четыре, с мопедами и квадроциклами — по два. Также совершено четыре наезда на велосипедистов.

По мнению вице-губернатора, это произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения и «зачастую безответственного отношения родителей к своим детям».

О том, как в макрорегионе начинали ограничивать использование средств индивидуальной мобильности,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова