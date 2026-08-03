На одном из автобусных маршрутов Оренбурга стоимость проезда достигла 120 рублей

В Оренбурге частный перевозчик второй раз за летний сезон увеличил стоимость проезда на автобусном маршруте № 155А, соединяющем областной центр с ЖК «Экодолье». Сейчас максимальная стоимость тарифа составляет 120 рублей. О повышении цен компания сообщила в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Стоимость проезда от ЖК «Экодолье» до автовокзала выросла до 120 рублей (ранее было 116 рублей), от остановки «Радуга» до ЖК «Экодолье» — до 100 рублей (было 97 рублей). Проезд в пределах города на этом маршруте теперь составляет 45 рублей. Предыдущее повышение тарифов на этом направлении произошло 20 июля.

Рост цен на перевозки в Оренбурге затронул и другие маршруты частных перевозчиков. На маршруте № 51Н стоимость билета поднялась до 45 рублей, на маршруте № 68Н — до 50 рублей (ранее 43 рубля). Также подорожал проезд в автобусе № 147 Оренбург — 9 января, теперь он стоит 80 рублей. Как поясняли перевозчики, повышение тарифов связано с ростом цен на газ и другие эксплуатационные расходы. Однако цены на муниципальном общественном транспорте Оренбурга остаются без изменений.

Яна Вежлева