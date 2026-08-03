В Краснодаре осудили организаторов незаконной миграции

Прикубанский райсуд Краснодара вынес приговор троим подсудимым, которые организовали нелегальное пребывание 653 иностранцев в России, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Шухрат Мирзоев осужден на десять лет и восемь месяцев лишения свободы, Бахрулло Мудабиров — на восемь лет и шесть месяцев. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Третий участник незаконной схемы Юрий Гусарук получил три года общего режима.

Противоправную деятельность группировки в апреле 2025 года выявило краевое управление ФСБ России. Суд установил, что сообщники начали действовать в январе 2024 года. Лидером группировки был Шухрат Мирзоев. Злоумышленники заключали фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, чтобы те могли продлить срок пребывания в России. За эту услугу с каждого иностранца участники группы получили от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

В незаконную схему также были вовлечены двадцать жителей Краснодара. Они заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры или фиктивно ставили их на миграционный учет. Их также осудили за организацию нелегальной миграции.

Анна Перова, Краснодар