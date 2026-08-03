«Такое ощущение, что нас кинули»

Заявления президента США о нанесении новых ударов по Ирану, внезапная их отмена и анонс предстоящих переговоров с Тегераном (которые там поспешили опровергнуть) — одна из главных тем обсуждения в мире. Кто-то из экспертов напоминает о манере господина Трампа повторять точку зрения последнего из своих собеседников, кто-то видит в переменчивости Белого дома признак того, что победа в войне с Ираном ускользает. В Израиле возмущены тем, что узнают о смене настроения американского президента только из его постов в соцсетях. В Иране же объясняют, почему они не верят в искренность приверженности Вашингтона переговорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Победа над Ираном ускользает от Трампа, и он возвращается к дипломатии После нескольких дней угроз начать новое наступление на Иран президент Трамп снова пытается достичь дипломатическим путем того, чего он так и не смог пока получить путем военным. Главный вопрос заключается в том, смогут ли союзники Трампа в Персидском заливе добиться в ближайшее время значительного прогресса, чтобы, пусть временно, вновь открыть судоходство через Ормузский пролив и заложить основу для последующих переговоров по ядерной программе. Прежние попытки на обоих фронтах проваливались месяц за месяцем, хотя в воскресенье и появились первые признаки прогресса в вопросе о возобновлении судоходства.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Новый раунд угроз и отступлений Трампа усиливает неопределенность на Ближнем Востоке Президент Трамп начал уикенд, пообещав новую серию яростных ударов американских войск по Ирану… К субботнему вечеру господин Трамп заявил, что… решил их отменить… За те пять месяцев с начала войны господин Трамп несколько раз доходил до этой стадии цикла, сначала обещая разверзнуть ад, а потом громко заявляя о предстоящих переговорах с Тегераном… За минувшие выходные Белый дом и Пентагон представили самые скудные подробности того, что на этот раз привело иранцев за стол переговоров, если это вообще произошло. В результате законодателям, стратегам и экспертам по Ближнему Востоку оставалось гадать о том, действительно президент ловко ведет конфликт к концу или просто перебирает ряд неприятных вариантов. «Тупик — единственное подходящее объяснение, которое я могу представить»,— говорит Халед Элгинди из Центра современных арабских исследований при Джорджтаунском университете. Президент, по его словам, «похоже, следует мнению последнего человека, с которым говорил, в данном случае — Мухаммеда бен Салмана, до этого — Нетаньяху».

Times of Israel (Иерусалим, Израиль) Ведется работа над соглашением по восстановлению американо-иранского меморандума и открытии Ормуза на 60 дней без пошлин Израиль должен был участвовать в атаке, которую отменили примерно за 24 часа до ее начала… Ни Израиль, ни Центральное командование США не были уведомлены о решении Трампа и узнали о нем вместе с остальным миром из президентского поста в соцсети… «Такое ощущение, что нас кинули,— говорит высокопоставленный израильский чиновник.— Обидно задействовать все наши ресурсы на одном театре военных действий, а затем обнаружить, что мы находились в состоянии повышенной боевой готовности зря. Мы не понимаем конечной цели президента». Тем не менее Израиль считает, что Трамп может в одну секунду изменить свое мнение, и израильские войска остаются в состоянии повышенной готовности.

Mehr News Agency (Тегеран, Иран) Перемирие или сценарий обмана: чего хочет Трамп? В нынешней ситуации позиция администрации Трампа колеблется между предложением возможного соглашения и угрозами массированных ударов, поскольку она превратила дипломатию в оружие… Иран, подчеркивая, что он не делал прямого предложения о возвращении к переговорам, также сомневается в искренности намерений Вашингтона… Диалог и предложение о заключении соглашения не обязательно свидетельствуют о стремлении Вашингтона к долгосрочному урегулированию разногласий, а могут быть частью стратегии, направленной на создание нового баланса сил в регионе. В рамках этой модели переговоры дают возможность оказать на противоположную сторону экономическое и психологическое давление и давление в сфере безопасности, одновременно выдвигая новые требования, выходящие за рамки ядерной проблемы.

Подготовил Николай Зубов