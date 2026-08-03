В России появилась авиакомпания для коммерческих полетов на аэростате

Росавиация впервые выдала сертификат эксплуатанта на выполнение воздушных перевозок на аэростате. Сертификат получило ООО «Электрик технолоджи» (бренд «Открытое небо»).

«Выдан сертификат на выполнение коммерческих перевозок на легком пилотируемом воздушном судне и эксплуатационные спецификации на свободный аэростат AT104 модели 902TА», — указано в сообщении.

Документ дает разрешение на выполнение коммерческих перевозок. Производитель аэростата — российская компания «Русбал». Воздушное судно рассчитано на пять человек, рассказали в Росавиации. Также сертифицирован еще один аэростат, который будет выполнять полеты над Республикой Алтай. С какой даты начнутся полеты, в ведомстве не уточнили.

Производителем аэростата является российская компания "Русбал". Воздушное судно рассчитано на перевозку пяти человек. Также сертификацию прошел еще один аэростат, который планируется включить в сертификат эксплуатанта для выполнения полетов над Республикой Алтай.