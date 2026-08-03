Директора сельской школы в Башкирии оштрафовали за избитую на уроке ученицу

В Зианчуринском районе директора школы оштрафовали на 10 тыс. руб. за нарушение права на образование, а также прав и свобод обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в апреле этого года ученик 8 класса на уроке, пока учителя не было, несколько раз ударил одноклассницу по голове.

«Надзорные мероприятия показали, что причиной случившегося стало отсутствие надлежащего контроля за образовательным процессом»,— отмечается в сообщении.

Прокуратура внесла директору школы представление о недопущении подобного в дальнейшем.

Майя Иванова