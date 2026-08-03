Мигрантка отправится домой после инцидента с флагом РФ в Нижегородской области

Агентство миграции Узбекистана оказывает помощь в возвращении на родину гражданки, обвиненной в инциденте с ковриком с изображением флага на территории Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе агентства, ей оформят авиабилет, перелет запланирован на 6 августа.

Ранее в соцсетях появилось видео с иностранкой, у которой российская полиция обнаружила придверный коврик с изображением флага РФ.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили «Ъ-Приволжье», что иностранку доставили в полицию после рейда на территории городского округа Бор. Ее проверяют на причастность к надругательству над символами государственной власти РФ. В отношении задержанной также составлен протокол по ч. 1 ст 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда в РФ либо режима пребывания).

Галина Шамберина