Бывшего начальника Казанского вокзала осудили на 8,5 года за взятку

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова к 8 годам и 6 месяцам заключения за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Черников будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Ему также присудили штраф в 6,5 млн руб. и на 10 лет запретили занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.

Как установил суд, Черников получал деньги у некоего бизнесмена, арендовавшего помещения на вокзале, и обещал ему общее покровительство. В общей сумме он через посредника получил 1,3 млн руб. с декабря 2023-го по сентябрь 2024 года.

Игорь Черников был уволен с должности начальника Казанского вокзала в 2024 году. С июня 2025 года он находился под домашним арестом.