Российская армия взяла Белый Колодезь и Устиновку

Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

На прошлой неделе российское оборонное ведомство отчитывалось о продвижении в Харьковской области три дня подряд. 30 июля армия России взяла населенный пункт Юрченково, 31 июля — Веровку, 1 августа — Ольговку. 2 августа Минобороны РФ также сообщило об ударе по пунктам управления БПЛА в Харьковской области.