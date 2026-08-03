Подрядчика подозревают в мошенничестве при капремонте средней школы Димитровграда

Два уголовных дела — в отношении должностных лиц муниципального заказчика и руководителей подрядчика — возбуждены в Димитровграде Ульяновской области по материалам прокурорской проверки исполнения контракта на капремонт средней школы. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, прокурорская проверка показала, что Специализированный застройщик «Солком» (ООО) исполняло муниципальный контракт по капремонту средней школы №23 в Димитровграде, заключенный в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Согласно данным портала госзакупок, компания «Солком» в 2025 году стала победителем торгов по двум закупкам и заключила контракты на капремонт школы на сумму 99,2 млн руб. (которая затем выросла до 104 млн руб.) и на сумму 8 млн руб. (первый контракт был расторгнут из-за нарушений по срокам, но оплачен).

В ходе проверки прокуратура установила, что компания «Солком» представила заказчику — муниципальному казенному учреждению «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» (ДИИП) — «документы, содержавшие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ». Тем не менее, сотрудниками ДИИП все недостоверные документы были приняты, работы — оплачены, отмечают в прокуратуре. Надзорное ведомство пришло к выводу, что в следствие мошеннических действий руководством компании «Солком» в период с июня по декабрь 2025 года были похищены денежные средства, выделенные из областного и местного бюджетов, на сумму более 3,9 млн руб.

По результатам рассмотрения материалов, направленных прокурором Димитровграда, полицией возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а в региональном следственном управлении СКР — уголовное дело по факту халатности должностных лиц МКУ ДИИП (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ или три месяца ареста). Пока, по данным «Ъ-Волга» обвинения никому не предъявлены. Руководство «Солком» в пояснении прокурорам заявляло, что якобы все было сделано в соответствии с контрактом. В прокуратуре отмечают, что «экспертиза свидетельствует об обратном». Специалист заказчика, непосредственно принимавшая работы, призналась, что «какие-то работы смотрела, а чему-то поверила на слово».

ООО СЗ «Солком» зарегистрировано в 2009 году. 100% принадлежит Татьяне Майоровой, директор — Валентина Царева. Согласно данным Kartoteka.ru, компания по итогам 2025 года имела выручку 261 млн руб. при чистой прибыли 26 тыс. руб. Годом ранее у компании была выручка 62 тыс. руб. В 2025 году компания заключила муниципальные и государственные контракты на общую сумму 214 млн руб. По данным rusprofile.ru, всего за время деятельности компания заключила 31 муниципальный и государственный контракт на сумму 1,2 млрд руб.

Сергей Титов, Ульяновск