Гражданку Узбекистана вышлют из России из-за коврика с российским флагом

Из Нижегородской области в Узбекистан вышлют гражданку этой страны, дома у которой правоохранительные органы обнаружили коврик с изображением российского флага и герба. Об этом сообщила пресс-служба Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана.

Российские полицейские обнаружили коврик во время проверок. Как уточняет местное издание NN.ru, женщина проживает в Бору. Российские правоохранительные органы рассматривали вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве над государственным флагом.

Женщина должна отправиться в Узбекистан 6 августа за счет властей республики. Генконсульство Узбекистана в Казани и миграционная служба выясняют все обстоятельства произошедшего совместно с российскими властями, добавили в агентстве миграции республики.