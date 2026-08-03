Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Когда четверть века назад на экраны вышел «Гарри Поттер», мои одноклассники и я возмутились: главный волшебник должен быть более худым и высоким! Гермиона не такая гламурная, а Хогвартс — излишне сказочный. Такие дебаты абсолютно нормальны, когда экранизируют произведения. Ведь большинство людей испытывает когнитивный диссонанс, если их видение персонажей не совпадает с тем, что представляет режиссер. Но так не у всех.

Издание The Conversation недавно выпустило статью о так называемой афантазии — отсутствии способности визуализировать мысленные образы. Термин введен сравнительно недавно, в 2015-м, хотя феномен описывался еще в конце XIX века. Человек знает, как выглядит предмет или чье-то лицо, но не может мысленно «увидеть» его. То же самое с книгами или любыми другими образами.

Именно экранизация для людей с афантазией — это единственная возможность наконец-то встретиться с любимыми героями. Ученые до сих пор не знают, с чем связана такая особенность работы мозга, которая встречается всего у 2% населения земли. Наука говорит, что люди с афантазией хуже запоминают визуальные детали, зато прекрасно помнят расположение объектов в пространстве. И если попросить их воспроизвести какой-то день из детства, они просто перечислят факты.

При этом афантазия не связана с низким интеллектом, плохой памятью или невозможностью заниматься творчеством. Это лишь иная стратегия мышления и еще одно доказательство, что мозг каждого человека уникален.

Анна Кулецкая