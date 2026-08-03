Суд начал реструктуризацию долгов компаньона экс-судьи ВС Момотова

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) открыл первую стадию банкротства Андрея Марченко, бывшего владельца сети отелей Marton,— началась процедура реструктуризации долгов предпринимателя. Ранее было установлено, что господин Марченко незаконно вел бизнес совместно с судьей ВС РФ, бывшим председателем Совета судей России Виктором Момотовым.

Основным кредитором Андрея Марченко выступает ФНС, задолженность предпринимателя по налоговым платежам составляет 385,9 млн руб. Задолженность по налогам у господина Марченко возникла в 2024 году после проверки ФНС, выявившей незаконные схемы дробления гостиничного бизнеса Marton. Отели работали как независимые структуры в Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и Ростове-на-Дону. Выручка распределялась между подконтрольными господину Марченко индивидуальными предпринимателями и организациями, что позволяло применять упрощенную схему налогообложения.

В октябре 2025 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ имущества Андрея Марченко, а также экс-судьи Виктора Момотова, который, как установила проверка, незаконно покровительствовал бизнесу. В суде Андрей Марченко утверждал, что его долг перед ФНС подлежит списанию, так как есть решение об обращении его активов в казну. Арбитражный суд Краснодарского края признал этот довод несостоятельным.

Анна Перова, Краснодар