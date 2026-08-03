В Египте произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло примерно в 38 км к северу от египетского города Суэц, передает Reuters со ссылкой на данные Египетского национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики. В министерстве здравоохранения страны сообщили об одном пострадавшем, три семьи спасены из-под обломков здания.

Как пишет Times of Israel, толчки ощущались в египетских городах Каир и Эль-Ариш, а также в некоторых местах в Израиле и Иордании.

Потсдамский центр имени Гельмгольца в Германии оценил магнитуду землетрясения в 5,4 и сообщил, что эпицентр находился в 10 км от поверхности Земли.