Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Египте произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло примерно в 38 км к северу от египетского города Суэц, передает Reuters со ссылкой на данные Египетского национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики. В министерстве здравоохранения страны сообщили об одном пострадавшем, три семьи спасены из-под обломков здания.

Как пишет Times of Israel, толчки ощущались в египетских городах Каир и Эль-Ариш, а также в некоторых местах в Израиле и Иордании.

Потсдамский центр имени Гельмгольца в Германии оценил магнитуду землетрясения в 5,4 и сообщил, что эпицентр находился в 10 км от поверхности Земли.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд