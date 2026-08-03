ЦБ выпустит памятные серебряные монеты с животными из Красной книги

Центробанк (ЦБ) 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты из серии «Красная книга». На монетах номиналом 2 руб. будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦБ Фото: ЦБ

Тираж монет составит 5 тыс. экземпляров. Их диаметр — 33 мм, на лицевой и оборотной сторонах по окружности проходит выступающий кант, а боковая поверхность рифленая. Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925. Изображения животных на монетах выполнены в рельефе и цвете.

Серию «Красная книга» выпускают с 1992 года. Сейчас она включает 82 монеты. «Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений»,— уточняется в пресс-релизе ЦБ.