В Ростовской области проверят больницу, где ребенка могли заразить ВИЧ

В Ростовской области проверят больницу в Азове, в которой ребенка якобы заразили ВИЧ и гепатитом C. Об этом сообщает пресс-служба регионального Росздравнадзора.

Речь идет о центральной городской больнице (ЦГБ) Азова. По данным 161.ru, у 11-летней школьницы диагностировали ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Полтора года назад она провела четыре дня в инфекционном отделении ЦГБ с кишечной инфекцией. По данным расследования, девочка могла заразиться от соседки по палате при многократном использовании одноразовых заглушек для катетеров. Согласно отчетности, в июле 2024 года стерильные заглушки для отделения вообще не закупали.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области выясняет обстоятельства произошедшего инцидента»,— указано в пресс-релизе.