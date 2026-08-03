На финансирование строительства онкологического центра в Перми направлено 180 млн рублей

Банк «ДОМ.РФ» направил первый транш в сумме более 180 млн руб. для финансирования строительства онкологического центра в городе Перми, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Общая сумма кредита банка составит около 6 млрд руб.

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Средства предусмотрены для завершения строительства комплекса зданий онкологического центра, закупки медицинского оборудования и организации последующей работы центра.

Группа «ДОМ.РФ» комплексно финансирует проект строительства онкоцентра, используя разные инструменты. Суммарно «ДОМ.РФ» направит на его реализацию более 16 млрд руб.

Так, более 10,5 млрд руб. были предоставлены с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Он позволяет привлекать средства инвесторов на рынках капитала и направлять на развитие объектов инфраструктуры в регионах страны. Регион, таким образом, экономит бюджетные средства и получает возможность реализовывать на своей территории капиталоемкие социально значимые проекты. Остальную часть финансирования обеспечивает банк «ДОМ.РФ».

«Привлеченный через инфраструктурные облигации заем направлен региону в полном объеме. Эти средства помогли построить хирургический стационар, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический, гематологический центры, радиологический стационар. Теперь мы подключаем банковское финансирование, чтобы обеспечить оснащение центра современным медицинским оборудованием и подготовить к началу работы и приему пациентов»,— комментирует заместитель председателя правления банка «ДОМ.РФ» Александр Аксаков.

Строительство онкоцентра стартовало в конце 2023 года. По данным на 2024 год, общая стоимость объекта оценивалась в 21 млрд руб. На площади почти 70 тыс. кв. м разместится поликлиника на 450 посещений в смену, 14 операционных, 32 койки реанимации, три палатных корпуса на 540 коек, блок ядерной медицины с 10 «горячими» койками, современными линейными ускорителями и диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест.

По уровню оснащения и масштабу центр будет сопоставим с ведущими федеральными онкологическими центрами Москвы и Санкт-Петербурга.