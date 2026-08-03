Сейчас в центре внимания инвесторов две основные темы. Первая — глобальная: интервенции Банка Японии и Казначейства США на валютном рынке. Вторая — внутренняя: текущая неделя, когда Минфин должен объявить новые параметры бюджетного правила и объем валютных операций на август. Кроме того, большое значение сейчас имеют операции Банка России по управлению ликвидностью. О том, что происходит на американском рынке — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Интервенции Казначейства США и Банка Японии привели к укреплению иены — за несколько торговых сессий курс вырос с 164 до 156,75 за доллар. Причем американское Казначейство действует не напрямую через доллар, а через кросс-курс евро/иена, продавая евро за японскую валюту. Логика проста: дальнейшее ослабление иены вынудит Банк Японии повышать ставку. Это изменит ситуацию на рынке свопов доллар/иена и может спровоцировать отток японского капитала из американских казначейских облигаций. В результате доходность госдолга США вырастет, что создаст серьезные проблемы для американской финансовой системы. Именно поэтому Вашингтон заинтересован в стабилизации курса иены. Главный вопрос сейчас — откуда Казначейство США берет евро для таких интервенций. Вероятнее всего, речь идет о валютных свопах между центральными банками, хотя официального подтверждения пока нет. В целом эта ситуация показывает, что американские власти серьезно обеспокоены состоянием рынка государственных облигаций. Теперь внимание инвесторов будет сосредоточено на динамике ключевых валютных кросс-курсов.

Полная версия программы: