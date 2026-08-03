В Башкирии увеличили объемы производства топлива

«Объемы производства топлива снижаться не будут»,— сообщил на оперативном совещании правительства республики глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, производство топлива в республике даже увеличили. Глава региона попросил «это понимать и просто отрабатывать грамотно логистику».

По данным Центра управления республикой, за минувшую неделю поступило 349 обращений в соцсетях по теме энергетики, что на шесть больше, чем неделей ранее. Рост числа обращений приходится на пятницу, когда люди собираются на выходные, прозвучало на совещании.

По словам главы региона, основные вопросы — это логистика и работа небольших частных АЗС. Радий Хабиров отметил, что «Башнефть» готова отгружать топливо, и поручил министру промышленности Башкирии Александру Шельдяеву и профильному министерству заниматься этим вопросом «с утра до вечера».

«Когда мы объявляем беспилотную опасность, согласно регламенту, мы останавливаем отгрузку нефтепродуктов, и цистерны не доезжают вовремя»,— отметил глава региона.

«Логистика стала более четкой. По сравнению с прошлым годом отгрузка увеличена на 14%»,— отчитался премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Майя Иванова