Главное на рынке недвижимости к утру 3 августа

Денежные поступления девелопера «Эталон» выросли за первую половину 2026 года с учетом реализации непрофильных активов на 27% по сравнению с тем же периодом 2025-го и достигли 50,3 млрд руб., сообщается в отчете компании. Продажи недвижимости компанией при этом сократились. В денежном выражении снижение составило 23% — до 47,9 млрд руб. В физическом выражении продажи упали на 30% и составили 326,8 тыс. кв. м. За январь­–июнь 2026-го «Эталон» сдал в эксплуатацию 326,8 тыс. кв. м, что в два раза больше, чем за первую половину прошлого года.

Нефтяная компания «Рил Ойл» бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Андрея Кузяева приобрела на торгах «Дачу Строгановых» на юго-востоке Москвы за 552,6 млн руб., сообщил ТАСС организатор аукциона «Дом.РФ». Начальная стоимость усадьбы XVIII-XIX веков в Лефортове была в 2,8 раз меньше — 198,7 млн руб. В состав лота вошли здание площадью 2,2 тысячи кв. м с участком в 1,84 га. Здание имеет статус объекта культурного наследия.

Выручка строительной компании ФСК Family выросла за первую половину 2026 года в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2025-го — до 4,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. Объем реализованной недвижимости вырос в январе–июне в пять раз — до 26 тыс. кв. м. 31,7% всех сделок компании пришлось на жилой комплекс «Дубровицы Клаб» в подмосковном Подольске.

Компания «Дельта Инвест» (часть девелоперской группы «Сигнум») приобрела земельный участок площадью 12 тыс. кв. м на ул. Мусы Джалиля рядом со станцией метро «Шипиловская» в Москве. На этой приобретенной территории компания планирует построить многофункциональный центр, пишет Telegram-канал «Стройки — и точка». С 2010 по 2013 годы на этом участке строился гаражный комплекс, однако работы встали, и к 2022 году недострой демонтировали. Власти согласовали строительство многофункционального центра, но этот проект также не был реализован. В 2024 году арестованный судебными приставами участок пытались продать с торгов за 372,4 млн руб.

Застройщики рискуют недополучить до 10% платежей по рассрочке на новостройки в России до середины 2027 года (при условной норме в 4%). Совокупный объем выплат должен составить около 700 млрд руб., сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные системы бронирования новостроек «Нмаркет.Про». Основной период внесения платежей придется на первый квартал 2026 года (около 300 млрд руб.) и первое полугодие 2027-го (около 400 млрд руб.). Проблемы с внесением денег могут возникнуть, в частности, у тех, кто планировал перейти на ипотеку, ожидая большего снижения ключевой ставки, отмечают опрошенные агентством эксперты.